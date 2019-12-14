Драчёв: выступление команды без флага и гимна – чисто политическое решение

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что выступление команды без флага и гимна из-за санкций ВАДА — политическое решение.

«Моя фраза «Это наш ответ ВАДА» вызвала неоднозначную реакцию? Что ни говори, всегда будут люди «за» и люди «против», это всегда так. Не имел в виду, что это наш прямой ответ ВАДА. Хотел сказать: что бы с нами ни делали, мы выживем, будем сильными. Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать.

Выступление команды без флага и гимна — чисто политическое решение. Персонифицированный допуск – это правильно, если есть проблемы. Тут вопросов нет, мы это поддерживаем и готовы таких спортсменов отстранять. Но когда огонь идёт по всей команде, по стране, это неправильно, это нарушение прав спортсменов, которые выступают за свою страну и могут выступать под своим флагом и петь гимн", — цитирует Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.