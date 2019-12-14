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Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, стартовав первым, уверенно выиграл гонку преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Действующий обладатель трофея не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Столь же чисто стрелял и лидер сборной России Александр Логинов, стартовавший третьим. Финишировал Логинов с серебряной медалью.

Бронзовым призёром стал француз Эмильен Жаклен.

Россиянин Матвей Елисеев, также боровшийся за медаль в этой гонке, лишил себя подиума, зайдя на один штрафной круг после заключительной «стойки». Елисеев — 11-й.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.27,0 (0 промахов).
2. Александр Логинов (Россия) – отставание 33,5 (0)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — +40,5 (0)...
11. Матвей Елисеев (Россия) – +1.21,1 (1)…
25. Дмитрий Малышко (Россия) – +2.35,7 (2)…
34. Евгений Гараничев (Россия) – +3.53,6 (3)…
38. Никита Поршнев (Россия) – +3.59,7 (2).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14 декабря 2019, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:27.0
2
Александр Логинов
Россия
+33.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+40.5
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