Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.



«Не могу понять, почему Мартен действовал так рискованно. На последнем повороте я пошёл по внутреннему радиусу, а Фуркад на меня наехал. В итоге мы оба упали. Это неспортивное поведение. Не я должен объясняться — ему нужно прийти сюда и дать объяснения», — цитирует Фийона Майе L'Equipe в «Твиттере».



Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Фийон Майе показал девятое время, Фуркад финишировал десятым.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене