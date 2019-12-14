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Клод — упавшим Фуркаду и Фийону Майе: парни, спасибо за рождественский подарок

Клод — упавшим Фуркаду и Фийону Майе: парни, спасибо за рождественский подарок
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Фабьен Клод съязвил на тему столкновения партнёров по сборной — Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе — в ходе гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Благодаря падению обоих биатлонистов Фабьен сумел обойти их и занять восьмое место.

«Спасибо за рождественский подарок, ребята», — написал спортсмен в своём «твиттере, обращаясь к Мартену и Кентену.

Напомним, Фийон Майе остался недоволен действиями Фуркада в ходе гонки. «На последнем повороте я пошёл по внутреннему радиусу, а Фуркад на меня наехал. В итоге мы оба упали. Это неспортивное поведение», — заявил Кентен.

Позже и пятикратный олимпийский чемпион прокомментировал спорный эпизод. Мартен решил сгладить углы и заявил, что между ним и Фийоном Майе нет никаких проблем.

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