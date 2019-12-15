Миронова: не думаю, что высокий стартовый номер добавлял волнения

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 25-летняя спортсменка стартовала третьей, однако допустив четыре промаха, сумела показать лишь 11-й результат.
«Что уж тут говорить, да, был штиль и да, мы ошибались. Причины? Может быть, сказывается усталость — концентрация уже не самая высокая. В целом причин таких ошибок может быть масса.
Волнение из-за столь высокого стартового номера? Оно присутствует всегда — не так важно, какой у тебя стартовый номер. В целом всё было как обычно.
Промахи Вирер? (Доротея стартовала пятой, но пять раз ошиблась на огневых рубежах. — Прим. «Чемпионата») Понятия не имею, можете сами у неё спросить», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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