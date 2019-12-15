Юрлова: отметить серебро в эстафете не успели

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где она заняла 22-е место. А также рассказала, что в сборной ещё не успели отпраздновать серебряные медали, которые женская национальная команда завоевала накануне в эстафете.



«Все были в одинаковых условиях сегодня, у всех три гонки за три дня, так что я не ищу в этом оправдание. Лыжи сегодня работали хорошо, я тоже старалась держать темп и обходиться без западения скорости.

Отметить серебро в эстафете не успели. Вчера всё было очень плотно – награждение, ужин, церемония в центре Хохфильцена. Поэтому уже ничего не осталось кроме как лечь спать», — передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Гонку преследования в Хохфильцене выиграла норвежка Тириль Экхофф. Шведка Ханна Эберг финишировала второй. Третье место заняла ещё одна представительница Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд.