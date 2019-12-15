Миронова сохранила 10-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянка Светлана Миронова, которая финишировала одиннадцатой в гонке преследования на втором этапе в Хохфильцене (Австрия), сохранила 10-е место в общем зачёте Кубка мира.
В генеральной классификации по-прежнему лидирует итальянка Доротея Вирер (188). Второй идёт норвежка Ингрид Тандреволд (161). На третье место благодаря завоеванию серебряной медали в преследовании поднялась шведка Ханна Эберг (155).
Третий этап Кубка мира пройдет в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 188
2. Ингрид Ландмарк Тандоеволд (Норвегия) — 166
3. Ханна Эберг (Швеция) — 155
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 136
5. Жулия Симон (Франция) — 123
6. Жюстин Бреза (Франция) — 119
10. Светлана Миронова (Россия) — 104…
23. Лариса Куклина (Россия) — 63…
28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 59...
36. Кристина Резцова (Россия) — 46.
37. Тамара Воронина (Россия) — 45.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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