Миронова сохранила 10-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянка Светлана Миронова, которая финишировала одиннадцатой в гонке преследования на втором этапе в Хохфильцене (Австрия), сохранила 10-е место в общем зачёте Кубка мира.

В генеральной классификации по-прежнему лидирует итальянка Доротея Вирер (188). Второй идёт норвежка Ингрид Тандреволд (161). На третье место благодаря завоеванию серебряной медали в преследовании поднялась шведка Ханна Эберг (155).

Третий этап Кубка мира пройдет в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 188

2. Ингрид Ландмарк Тандоеволд (Норвегия) — 166

3. Ханна Эберг (Швеция) — 155

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 136

5. Жулия Симон (Франция) — 123

6. Жюстин Бреза (Франция) — 119

10. Светлана Миронова (Россия) — 104…

23. Лариса Куклина (Россия) — 63…

28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 59...

36. Кристина Резцова (Россия) — 46.

37. Тамара Воронина (Россия) — 45.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.