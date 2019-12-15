Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Й. Бё: это был худший последний круг в моей жизни

Й. Бё: это был худший последний круг в моей жизни
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями от мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежцы выиграли гонку, опередив сборную Германии. Судьба золота решилась на последнем круге в дуэли Йоханнеса Бё с немцем Бенедиктом Доллем. Третьими стали французские биатлонисты.

«Это был мой худший последний круг в жизни. Даже сейчас, спустя полчаса после окончания гонки, я чувствую себя ужасно усталым. Всегда здорово выигрывать в эстафетах, особенно когда ты понимаешь, что готов неидеально. Надеюсь, что в следующий раз не будем доводить до такого», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сборная России в итоге заняла лишь шестое место, уступив победителям более двух минут.

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Австрии, россияне — 6-е
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019