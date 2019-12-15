Й. Бё: это был худший последний круг в моей жизни
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями от мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежцы выиграли гонку, опередив сборную Германии. Судьба золота решилась на последнем круге в дуэли Йоханнеса Бё с немцем Бенедиктом Доллем. Третьими стали французские биатлонисты.
«Это был мой худший последний круг в жизни. Даже сейчас, спустя полчаса после окончания гонки, я чувствую себя ужасно усталым. Всегда здорово выигрывать в эстафетах, особенно когда ты понимаешь, что готов неидеально. Надеюсь, что в следующий раз не будем доводить до такого», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сборная России в итоге заняла лишь шестое место, уступив победителям более двух минут.
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Австрии, россияне — 6-е
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