Хованцев: у Латыпова было такое состояние, которое не дало ему сражаться

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, комментируя результат мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), рассказал о проблемах российских спортсменов. Сборная России заняла шестое место, гонку выиграли норвежцы.

«У Латыпова было такое состояние, которое не дало ему сражаться. Видимо, у него утомление. Когда в спринте он не очень прошёл ногами, возможной причиной была не очень хорошая работа лыж. Сейчас видно, что это не лыжи. У Гараничева тоже было не лучшее состояние.

Малышко хорошо смотрелся по ходу на этом этапе, поэтому мы поставили его в эстафету. У Димы сегодня третий ход, он проиграл Бё всего 13 секунд. Возможно, из-за этого и не получилось на стрельбе. Понятно, что такая стрельба не радует. Если не наработаем состав, будем рисковать. Не думаю, что у Малышко выработается синдром Гараничева в эстафетах. «Стойка» — это его. Не припомню за всю его карьеру, чтобы он так ошибался. Логинов рисковал на стрельбе. Он не сделал нужную поправку, хотя в целом стрельба была неплохой», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.