Хованцев: у Латыпова было такое состояние, которое не дало ему сражаться

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, комментируя результат мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), рассказал о проблемах российских спортсменов. Сборная России заняла шестое место, гонку выиграли норвежцы.
«У Латыпова было такое состояние, которое не дало ему сражаться. Видимо, у него утомление. Когда в спринте он не очень прошёл ногами, возможной причиной была не очень хорошая работа лыж. Сейчас видно, что это не лыжи. У Гараничева тоже было не лучшее состояние.
Малышко хорошо смотрелся по ходу на этом этапе, поэтому мы поставили его в эстафету. У Димы сегодня третий ход, он проиграл Бё всего 13 секунд. Возможно, из-за этого и не получилось на стрельбе. Понятно, что такая стрельба не радует. Если не наработаем состав, будем рисковать. Не думаю, что у Малышко выработается синдром Гараничева в эстафетах. «Стойка» — это его. Не припомню за всю его карьеру, чтобы он так ошибался. Логинов рисковал на стрельбе. Он не сделал нужную поправку, хотя в целом стрельба была неплохой», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 15 декабря 2019
-
18:36
-
18:32
-
18:24
-
18:19
-
18:13
-
18:09
-
17:34
-
17:21
-
17:02
-
15:59
-
15:41
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:05
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
13:32
-
12:30
-
10:20
-
00:03
- 14 декабря 2019
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
20:39
-
19:57
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:23