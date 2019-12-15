Подчуфарова — об отстранении России: не хотелось чувствовать себя клоуном
Россиянка Ольга Подчуфарова, перешедшая перед началом сезона в сборную Словении по биатлону, поделилась мнением о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.
«Понятно, что у России есть конфликт с ВАДА. И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав и не защищён в этой ситуации. Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — сказала Подчуфарова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Из-за решения ВАДА российские спортсмены не смогут использовать на Олимпийских играх в Токио гимн и флаг.
Подчуфарова: ещё ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении
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