Подчуфарова — об отстранении России: не хотелось чувствовать себя клоуном

Россиянка Ольга Подчуфарова, перешедшая перед началом сезона в сборную Словении по биатлону, поделилась мнением о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.

«Понятно, что у России есть конфликт с ВАДА. И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав и не защищён в этой ситуации. Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — сказала Подчуфарова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Из-за решения ВАДА российские спортсмены не смогут использовать на Олимпийских играх в Токио гимн и флаг.