Губерниев: не хочу говорить, что результаты биатлонистов – это какой-то ответ ВАДА

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Я бы не хотел говорить, что выступление сборной России – это какой-то ответ ВАДА. Посмотрите на наших в других видах спорта. Саночники Репилов и Иванова блестяще выступают на Кубке мира, Никитина и Третьяков выиграли этапы Кубка мира. Конькобежцы выиграли Кубок мира в командной гонке. Прекрасное начало зимнего сезона у всего российского спорта. Это чистое и свободное поколение спортсменов. Поколение честное. Это говорит о нашей силе.

Хотя понятно, что спортсмены всё равно переживают последние события. Они же находятся в социуме. Надо не отвечать ВАДА, а просто делать свою работу. Посмотрите, все, кто говорил, что в России нет биатлона, заткнулись. Многие приводили в пример лыжников, но сейчас биатлонисты выступают успешнее лыжников. Даже несмотря на то что там есть две победы, а в биатлоне пока побед нет, в целом биатлонная команда выглядит даже убедительнее. А сравнивать по числу талантов не приходится. Тут лыжи опережают, так что это тренерская работа в биатлоне", – написал Губерниев в рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».

Драчёв: молодец, Миронова! Это наш ответ ВАДА!