Шипулин: с каждым выкатом на старт Малышко думает о том, как бы угодить болельщикам

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин выразил мнение, что в настоящее время в национальной команде нет молодых и перспективных спортсменов, способных заменить Дмитрия Малышко.
«Давайте честно на эту тему поговорим. Мы же понимаем, что Дима — не худший номер в команде. Не будет Димы Малышко, кто вместо него придёт? Если бы были молодые, перспективные ребята, которые завоевывали бы более высокие места… А пока у нас таких кадров нет, к сожалению.
Мы с Димой достаточно часто общаемся и разговариваем на эту тему. Я понимаю, что он хорошо выглядит на контрольных стартах, а вот на соревнованиях — не всегда. Но мы должны понимать, что биатлон — это такой вид спорта, где нервы и эмоции играют большую роль. Я уверен, что он себя ещё проявит, а пока заменить Диму некем. Он с удовольствием отойдёт в сторону и даст дорогу молодым, если другие, молодые спортсмены, проявят себя, поэтому я считаю, что здесь всё достаточно прозрачно. А то, что он заслужил место в команде, — это факт.
Да, мы видим, что в эстафетах у него получается не всегда. Но думаю, что и наша вина, как болельщиков, в этом тоже есть, потому что мы очень многое требуем от него и команды. Когда я был по ту сторону экрана, то тоже хотел знать мнение болельщиков, читал социальные сети, смотрел комментарии, как обо мне отзываются.
Диме, я думаю, это как раз и мешает. Он сильный спортсмен, он может проявить себя в любой момент, но ему надо расслабиться, отпустить ситуацию, а сейчас, получается, что с каждым выкатом на старт он думает о том, как бы угодить болельщикам, как бы не стрельнуть плохо, и это, конечно, психологически в биатлоне очень сильно давит», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».
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