Богалий: не удивило, что Фуркад не рад санкциям в отношении российского спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий после решения исполкома ВАДА в отношении российского спорта выразила мнение, что отечественные биатлонисты продолжат выступать на международном уровне.

«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе всё портим?

Почему французский биатлонист Мартен Фуркад не рад санкциям в отношении российского спорта? Меня это не удивило. Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым. Правда, у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого», — цитирует Богалий «RT на русском».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.