Логинов: с жеребьёвкой нам не сильно повезло

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Соревнования в настоящий момент ещё не закончены. Логинов занимает промежуточное 11-е место.

«Бежалось вроде не плохо. Могу сказать, что состояние было рабочее. Комментировать работу лыж пока не стану. Нужно разбираться, поговорить с тренерами. По общему самочувствию не так всё плохо было. Хорошо отработал финишный круг, без провисаний.

Однозначно с жеребьёвкой нам не сильно повезло. В субботу все будут в равных условиях. Там будем работать по ситуации», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Послезавтра, 21 декабря, мужчинам предстоит выступить в гонке преследования. Начало — в 15:00 мск.