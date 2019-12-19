Елисеев: в Анси ожидали гораздо больших проблем

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Соревнования в настоящий момент ещё не закончены. Елисеев занимает промежуточное 28-е место.

«Трасса в хорошем состоянии. Ожидали гораздо больших проблем, но за ночь она успела схватиться, так что в этом плане всё было нормально. Для меня здесь жарко, но сегодня ночью было прохладно, так что погода не стала глобальной проблемой. По ощущениям, бежалось неплохо. В подъёмы я, конечно, проигрывал, Доль от меня убежал, когда мы вместе ушли с рубежа, но в целом нельзя сказать о каком-то экстраординарном плохом состоянии.

Согласен с Логиновым, что сборной России не повезло с жеребьёвкой. Первый из россиян стартовал под 30-м номером, странно получилось», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.