Елисеев: в Анси ожидали гораздо больших проблем

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Соревнования в настоящий момент ещё не закончены. Елисеев занимает промежуточное 28-е место.
«Трасса в хорошем состоянии. Ожидали гораздо больших проблем, но за ночь она успела схватиться, так что в этом плане всё было нормально. Для меня здесь жарко, но сегодня ночью было прохладно, так что погода не стала глобальной проблемой. По ощущениям, бежалось неплохо. В подъёмы я, конечно, проигрывал, Доль от меня убежал, когда мы вместе ушли с рубежа, но в целом нельзя сказать о каком-то экстраординарном плохом состоянии.
Согласен с Логиновым, что сборной России не повезло с жеребьёвкой. Первый из россиян стартовал под 30-м номером, странно получилось», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 19 декабря 2019
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
-
13:35
-
12:00
-
09:39
-
08:34
-
00:49
- 17 декабря 2019
-
23:11
-
22:56
-
21:44
-
18:37
-
18:27
-
18:08
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
15:52
-
14:47
-
14:41
-
14:23
-
13:42
-
13:32