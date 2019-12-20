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Куклина — после спринта в Анси: меня жутко трясёт

Куклина — после спринта в Анси: меня жутко трясёт
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая 27-й в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция), принесла извинения, что не смогла прокомментировать свой результат из-за ужасной погоды и отсутствия сил.

«Извините, меня жутко трясёт», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Спринтерская гонка в Анси проходила при плюсовой температуре, почти по лужам и под проливным дождём. Сразу после финиша насквозь промокшие биатлонистки снимали лыжи и бежали переодеваться.

Куклина допустила один промах на «стойке» и забежала на штрафной круг. Лидерам российская биатлонистка уступила на финише полторы минуты.

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
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