Куклина — после спринта в Анси: меня жутко трясёт
Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая 27-й в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция), принесла извинения, что не смогла прокомментировать свой результат из-за ужасной погоды и отсутствия сил.
«Извините, меня жутко трясёт», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Спринтерская гонка в Анси проходила при плюсовой температуре, почти по лужам и под проливным дождём. Сразу после финиша насквозь промокшие биатлонистки снимали лыжи и бежали переодеваться.
Куклина допустила один промах на «стойке» и забежала на штрафной круг. Лидерам российская биатлонистка уступила на финише полторы минуты.
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова — четвёртая
- 20 декабря 2019
-
18:59
-
18:47
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:24
-
15:37
-
15:23
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
12:23
-
11:45
-
11:31
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:01
-
10:01
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
Партнерский контент