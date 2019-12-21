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Экхофф: просто кайфую от биатлона и от жизни вне биатлона

Экхофф: просто кайфую от биатлона и от жизни вне биатлона
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Ранее на соревнованиях во Франции Экхофф выиграла спринт.

«После гонки я показала большой палец своему тренеру и поблагодарила его за свои успехи. Сегодня я была не в лучшей форме, было тяжело. Старалась думать только о каждом конкретном круге, потому что девчонки сзади поджимали. Как оставить силы на масс-старт? Поесть, поспать, отдохнуть (смеётся). Я просто кайфую от биатлона и от жизни вне биатлона», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

После золотого дубля в Анси Экхофф вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира. Она уступает соотечественнице Ингрид Ландмарк Тандреволд и итальянке Доротее Вирер.

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