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Тандреволд: знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона

Тандреволд: знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд подвела итоги гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Тандреволд уступила только соотечественнице Тириль Экхофф.

«Мы тренируемся с Тириль каждый день, так что я знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона. Мы с ней знаем, как подстёгивать друг друга и как повеселиться в свободное время. Мы остаётся нормальными девчонками вне спорта. Перед гонкой я слушаю очень плохую музыку, а потом выхожу на гонку (смеётся). Какая именно музыка? Вы вряд ли знаете, это норвежская музыка (улыбается)», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Тандреволд вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира, опередив итальянку Доротею Вирер.

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