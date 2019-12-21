Тандреволд: знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд подвела итоги гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Тандреволд уступила только соотечественнице Тириль Экхофф.
«Мы тренируемся с Тириль каждый день, так что я знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона. Мы с ней знаем, как подстёгивать друг друга и как повеселиться в свободное время. Мы остаётся нормальными девчонками вне спорта. Перед гонкой я слушаю очень плохую музыку, а потом выхожу на гонку (смеётся). Какая именно музыка? Вы вряд ли знаете, это норвежская музыка (улыбается)», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Тандреволд вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира, опередив итальянку Доротею Вирер.
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