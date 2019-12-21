Губерниев: у Мироновой лыжи едут хорошо! Тогда что же происходит с нашими мужчинами?

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в том, что российские биатлонисты ходом провалили гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси из-за плохой подготовки лыж.
«А вот Светлана Миронова, которая скоро опять сделает ноль и всех победит, считает, что лыжи едут хорошо! Тогда что же происходит с нашими мужчинами? Или лыжи не едут, или я… Но к физической форме мужчин тоже вопросы определённые есть. И мы задаём их тренерам. В воскресенье болеем за наших в гонках с общего старта», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Миронова, занимавшая четвёртое место после спринта, в пасьюте допустила шесть промахов и заняла только 20-е место.
В женском масс-старте Россию представят Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. В мужской гонке на старт должны выйти Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Однако Логинов и Елисеев могут сняться, ссылаясь на подготовку лыж.
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