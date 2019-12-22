Гросс – о ситуации с Бабиковым: это просто невероятно

Бывший старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс признался, что не понимает кадровые решения, которые принимаются в национальной команде в настоящее время, в частности, он выразил недоумение в связи с отсутствием в составе Антона Бабикова.



«В России хорошие спортсмены. Реально хорошие. И очень многие такие спортсмены находятся вне сборной. Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их здесь (На этапе Кубка мира в Анси – Прим. «Чемпионата»). Антон был 14-м на первом этапе Кубка мира в 20-километровой гонке. Для меня он надёжное звено в любой эстафете. Но это не моё решение.



Мы с ним недавно говорили. Это невероятно просто. Хорошо, у него был только один шанс. Но после таких результатов, как в Эстерсунде, в нормальной ситуации любой тренер бы подумал: «О'кей, Бабиков — в команде».



Не всегда понимаю кадровые решения в российской сборной. Но, я так думаю, что иногда они принимаются лично президентом СБР. В Австрии или Германии такое невозможно. Это немыслимо. Только тренер может определять состав на гонку», — приводит слова Гросса «Спорт-экспресс».

На этапе в Эстерсунде Бабиков занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.

