Главный тренер сборной России прокомментировал ситуацию с Бабиковым

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил ситуацию с Антоном Бабиковым, который отказался от выступления на «Ижевской винтовке».
«Когда мы в последний раз с ним общались? До его отьезда. Он отказался бежать «Ижевскую винтовку». Сколько мы можем давать объяснений по этому поводу?! Он говорит, что сделал какую-то запись. Во время беседы с ним было четыре тренера: я, Белозёров, Истомин и Максимов. Ему предлагали лучший вариант для него: ехать с командой и готовиться, если бы кто-то заболел, он мог стартовать, а дальше ехать на «Ижевскую винтовку» и бежать её. Бабиков сказал однозначно: «На «Ижевской винтовке» я не побегу». Почему? Он этого не объяснил», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Ранее Бабиков объяснил отказ от участия в «Ижевской винтовке».
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