Белозёров: по Логинову и Елисееву были вопросы, но мы уважаем наших болельщиков

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление команды в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). А также рассказал, почему было принято решение об участии в гонке Александра Логинова и Матвея Елисеева.



«По Логинову и Елисееву действительно были вопросы, бежать или не бежать. Но мы уважаем наших болельщиков, которые являются основным двигателем наших телодвижений в спорте. Понимаете, ребята хотят показывать высокие результаты. Даже после масс-старта Логинов сказал, что был физически готов бороться за медали, но пока не получается из-за этой ситуации. Сегодня Саша максимум мог претендовать на попадание в цветы.



Рад за Поршнева, он начинает бодаться с элитой, сделал заявку на место в эстафете. По Елисееву — не буду отрицать, ожидали, что его не хватит на третий этап. Это предполагалось ещё при подготовке к первым этапам. Ему нужны более длительные процессы восстановления. Но нельзя сказать, что он полностью развален, иначе не отстрелял бы четыре рубежа на ноль. Видно, что Матвей не очень сильно упирался сегодня. По нему больше вопрос стоял, чтобы не бежать гонку, но он сказал, что точно побежит», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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