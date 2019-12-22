Логинов: не рассматривал вариант, чтобы не выйти на масс-старт

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 11-е место. По словам спортсмена, он не рассматривал вариант с пропуском этой гонки.



«В такую погоду не припомню, чтобы приходилось бегать, если честно. Это в первый раз. Стоит ли проводить гонки в такую погоду? Это решать не мне, а организаторам. Я готов бегать в любую погоду и тренируюсь целый год ради этого. Не рассматривал вариант, чтобы не выйти на масс-старт сегодня. Не знаю, какие были вопросы, мы всё обговорили, и я побежал гонку.

Лыжи? Могу комментировать только свою гонку, но соглашусь, что французы и норвежцы были очень сильны сегодня. Подержаться за ними? Выше головы не прыгнешь. Соглашусь также с тем, что у меня было хорошее состояние здесь. Тьфу-тьфу, на это жаловаться не могу. Сейчас надо отдохнуть, немного потренироваться и готовиться к Оберхофу. Сейчас лечу к жене и ребёнку, очень по ним соскучился. Первым делом — домой», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё.