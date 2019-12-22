Старший тренер российских биатлонистов: у лидеров лыжи катят на 25-30 метров дальше

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что спортсмены национальной команды очень много уступили лидерам в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) из-за плохой работы лыж.
«У меня есть видеоинформация, снятая на длинном спуске, где останавливаются лыжи. У ведущих спортсменов они катят на 25-30 метров дальше. По сегодняшнему дню норвежцы и французы хорошо подготовили лыжи, даже немцы были примерно на одном с нами уровне. Приятные выводы – у нас теперь не один лидер. Но Матвея надо подвести правильно к чемпионату мира, это уже наши проблемы. Из минусов – проблемы в техническом оснащении.
Планы на Новый год? Я еду на «Ижевскую винтовку», потом 30-го я буду дома в Кургане, а уже первого января в час ночи мне надо попасть на самолёт до Москвы. Даже жена ещё не знает, что буду дома всего два дня», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.
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