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Миронова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России

Миронова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России
Биатлон / Кубок мира 0

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидерство сохранил Александр Логинов, у женщин на первую строчку поднялась Светлана Миронова.

Рейтинг СБР. Сезон-2019/20. Мужчины
1. Александр Логинов – 669.
2. Матвей Елисеев – 539.
3. Саид Каримулла Халили – 352.
4. Никита Поршнев – 284.
5. Кирилл Стрельцов – 283.

Женщины
1. Светлана Миронова – 521.
2. Ирина Старых – 462.
3. Екатерина Глазырина – 457.
4. Екатерина Юрлова-Перхт – 450.
5. Анастасия Поршнева – 386.

По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).

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