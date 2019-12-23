Миронова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидерство сохранил Александр Логинов, у женщин на первую строчку поднялась Светлана Миронова.



Рейтинг СБР. Сезон-2019/20. Мужчины

1. Александр Логинов – 669.

2. Матвей Елисеев – 539.

3. Саид Каримулла Халили – 352.

4. Никита Поршнев – 284.

5. Кирилл Стрельцов – 283.



Женщины

1. Светлана Миронова – 521.

2. Ирина Старых – 462.

3. Екатерина Глазырина – 457.

4. Екатерина Юрлова-Перхт – 450.

5. Анастасия Поршнева – 386.



По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.