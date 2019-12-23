Тихонов — Губерниеву: тебе надо вести дешёвое реалити-шоу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что против популярного комментатора Дмитрия Губерниева настроена вся страна. По его словам, Губерниев стал шоуменом.

«Почти все гонки во Франции произвели удручающее впечатление. Все обещания Норицына зажечь в Анси не сбылись. Мы не зажгли, а сгорели. По движениям наших спортсменов было видно, что люди перебрали. Все эти круглосуточные пробежки, откатывания и каждодневные тренировки привели к такому результату.

Если раньше постоянно хвалили сервисёров, то теперь сервисёры оказались виноваты во всём. Конечно, вчетвером справиться с таким количеством лыж, качественно все их откатать очень сложно. Для этого надо не спать и постоянно работать, но безденежье СБР привело к такой ситуации. Во-вторых, сами спортсмены не восстановились к этапу, выглядели тяжело. Я не понимаю, зачем вообще нужно было ставить Елисеева в масс-старт, если ему так тяжело?

Программы Дмитрия Губерниев всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены как звери в зоопарке находятся под наблюдением его бригады. Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешёвое реалити-шоу. Я уверен, что тогда рейтинги у тебя будут ещё больше, если для тебя это самое главное.

Дима, неужели вы не понимаете, что вы добиваете команду? Понятно, что когда успех, можно делать большие интервью и интересные репортажи, но зачем лезть к спортсменам, когда ничего не получается, и ругать Гараничева только за то, что он не общается с вами?" — написал Тихонов на своём сайте.