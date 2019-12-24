Польховский прокомментировал назначение на пост вице-президента СБР

Заслуженный тренер России Валерий Польховский, избранный на должность вице-президента СБР по обеспечению сборных команд, рассказал о своих задачах в работе.

«Прежде всего надо нормализовать отношения в тренерском сообществе. У нас сегодня есть некоторое противостояние тренеров национальной команды и тренеров в регионах. В принципе, так всегда и было, но, может быть, не так жёстко, как сегодня. Надо уважать и работу тренеров сборной, и тех, кто работает на местах, потому что они являются основными поставщиками спортсменов для сборной. На мой взгляд, есть некоторое недопонимание, и надо организовать нормальное профессиональное общение. Если это у нас получится, сборная России сделает большой шаг вперёд.

Меня больше всего волнуют действия по развитию биатлона в России. Это касается сборных команд, и не только. Для этого у меня есть и знания, и опыт, и контакты, как в России, так и за рубежом. И есть понимание, как можно улучшить ситуацию. Мне пришлось некоторое время поработать в Казахстане и в Беларуси, есть с чем сравнить. Но я всегда считал себя российским тренером, тренером нашей сборной. Так что мне очень приятно начать работу в Союзе биатлонистов России", — заключил собеседник агентства», – цитирует Польховского РИА «Новости».

С 2002 по 2007 год Польховский был старшим тренером женской сборной России, с 2009 по 2011 год работал старшим тренером резерва российской команды, а в 2011–2012 годах занимал пост главного тренера сборной России. В 2013 году был переведён на должность советника бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушёл из биатлона после Олимпиады в Сочи. В последние несколько лет Польховский работал с командами Беларуси и Казахстана.