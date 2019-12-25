Глава ФБУ: у россиян более серьёзные возможности, а проблемы со смазкой есть

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал намерение Союза биатлонистов России приобрести новую штайншлифт-машину.
«У нас, к сожалению, пока нет такого мощного финансирования. Хотя это и не панацея. У тех же россиян куда более серьёзные возможности, а проблемы со смазками, как видите, есть. Важнее то, как работает коллектив: тренеры, смазчики. Ну и иногда даже можем обратиться к французским или швейцарским компаниям, которые находятся неподалёку от мест проведения соревнований и имеют в наличии соответствующее оборудование. Мы привозим им лыжи, оставляем на ночь, и они до утра откатают нам необходимые структуры – такое тоже бывает», — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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