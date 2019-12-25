Юрлова-Перхт и Елисеев снялись в ролике IBU по мотивам «Рождественской песни»
Международный союз биатлонистов опубликовал ролик, снятый по мотивам «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил словенский биатлонист Клемен Бауэр. Его персонаж потерял дух Рождества и сосредоточился исключительно на биатлоне, раздражённо реагируя на поздравления. Праздничное настроение вернулось к герою после встречи с духами прошлого, настоящего и будущего.
Видео доступно в аккаунте IBU в YouTube.
В ролике IBU снялись многие известные биатлонисты, включая Екатерину Юрлову-Перхт, Матвея Елисеева, Маркету Давидову, Лизу Виттоцци, Рикко Гросса, Йоханнеса Бё, Тириль Эхкофф, Себастиана Самуэльссона, Жюстин Бреза и Кайсу Мякяряйнен.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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