Юрлова-Перхт и Елисеев снялись в ролике IBU по мотивам «Рождественской песни»

Международный союз биатлонистов опубликовал ролик, снятый по мотивам «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил словенский биатлонист Клемен Бауэр. Его персонаж потерял дух Рождества и сосредоточился исключительно на биатлоне, раздражённо реагируя на поздравления. Праздничное настроение вернулось к герою после встречи с духами прошлого, настоящего и будущего.

Видео доступно в аккаунте IBU в YouTube.

В ролике IBU снялись многие известные биатлонисты, включая Екатерину Юрлову-Перхт, Матвея Елисеева, Маркету Давидову, Лизу Виттоцци, Рикко Гросса, Йоханнеса Бё, Тириль Эхкофф, Себастиана Самуэльссона, Жюстин Бреза и Кайсу Мякяряйнен.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.