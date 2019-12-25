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Трифанов рассказал, почему Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке»

Трифанов рассказал, почему Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке»
Биатлон / Кубок мира 0

Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал, почему биатлонист Дмитрий Малышко не примет участия в «Ижевской винтовке».

«Дмитрий предложил отобраться по-честному. Вчетвером поехать на «Ижевскую винтовку» тем, кто на Кубке мира не попал в топ-25. Но Диму отправили одного. Поэтому он и не поедет. Сидит с сыновьями кайфует», — написал Трифанов в комментариях на своей странице в «Инстаграме».

Малышко не вошел в состав команды на январские этапы Кубка мира по решению правления СБР, хотя ранее его оставили тренерским решением. После этого главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что удачное выступление на «Ижевской винтовке», которая будет проходить с 26 по 29 декабря, — единственная возможность для Малышко вернуться на Кубок IBU.

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