Сборная Германии по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону назвал состав команды на этап Кубка мира в Оберхофе, который состоится с 9 по 12 января, информирует Merkur.

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф. Состав сборной Германии

Мужчины

Симон Шемпп, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Лукас Фрацшер.

Женщины

Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

9 января. Спринт, женщины

10 января. Спринт, мужчины

11 января. Эстафета, женщины. Эстафета, мужчины

12 января. Масс-старт, женщины. Масс-старт, мужчины.