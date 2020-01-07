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Чемпион мира Пидручный пропустит спринт в Оберхофе из-за рождения сына

Чемпион мира Пидручный пропустит спринт в Оберхофе из-за рождения сына
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2019 года, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщается на странице «UA: БІАТЛОН» в «Фейсбуке». Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра предоставил спортсмену три выходных в связи с рождением сына.

Дмитрий отправился домой в Тернополь и вернётся в расположение команды 10 января. Санитра также сообщил, что рассчитывает на участие Пидручного в масс-старте. Вопрос его выступления в эстафете будет решён после возвращения Дмитрия.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.

10 января
16:10. Спринт, мужчины.

11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.

12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.

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