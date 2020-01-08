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Сорокина: я не против Поршневой, но климат в команде — это одно, а результаты — другое

Сорокина: я не против Поршневой, но климат в команде — это одно, а результаты — другое
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина оценила состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). В заявку вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева, заменившая заболевшую Екатерину Юрлову-Перхт.

«Финишёром надо ставить Ирину Старых. Удивлена, почему не подключили к команде Екатерину Глазырину, она бы тоже помогла. Я не против Поршневой, но если мы боремся за климат в команде — это одно, а если за результаты — это другое. Старых может показать в Оберхофе хороший результат и принести очки для Кубка наций», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».

В рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт 9-12 января, пройдут спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе
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