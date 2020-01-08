Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе
Биатлонистка Анастасия Поршнева прокомментировала попадание в состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заменила заболевшую Екатерину Юрлову-Перхт.
«Рада оказаться здесь, хоть и временно. Довольна, что смогу проверить себя в борьбе со спортсменами топ-уровня», — приводит слова Поршневой сайт «Матч ТВ».
В составе женской команды в Оберхофе также выступят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.
Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.
10 января
16:10. Спринт, мужчины.
11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.
12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.
Драчёв опубликовал видео с тренировки сборной России в Оберхофе
Сборная России по биатлону потеряла лидера. Но Юрлову заменит яркая Поршнева
Анастасия заслужила шанс проявить себя на Кубке мира. Но что теперь будет с российской эстафетой?
Читайте также
- 8 января 2020
-
15:46
-
15:39
-
15:37
-
13:52
-
12:08
-
08:32
-
00:18
- 7 января 2020
-
22:46
-
21:47
-
15:23
-
11:02
- 6 января 2020
-
21:36
-
19:56
-
17:46
-
09:27
-
00:34
- 5 января 2020
-
11:58
- 2 января 2020
-
20:32
-
11:05
-
10:55
-
10:20
- 31 декабря 2019
-
13:25
-
13:02
-
09:23
- 30 декабря 2019
-
15:48
-
10:52
-
10:18
-
09:45
- 29 декабря 2019
-
16:29
-
15:22
-
14:30
-
14:10
-
13:47
-
11:14
-
09:50
Партнерский контент