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Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе

Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка Анастасия Поршнева прокомментировала попадание в состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заменила заболевшую Екатерину Юрлову-Перхт.

«Рада оказаться здесь, хоть и временно. Довольна, что смогу проверить себя в борьбе со спортсменами топ-уровня», — приводит слова Поршневой сайт «Матч ТВ».

В составе женской команды в Оберхофе также выступят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.

10 января
16:10. Спринт, мужчины.

11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.

12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.

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