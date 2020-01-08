Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе

Биатлонистка Анастасия Поршнева прокомментировала попадание в состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заменила заболевшую Екатерину Юрлову-Перхт.



«Рада оказаться здесь, хоть и временно. Довольна, что смогу проверить себя в борьбе со спортсменами топ-уровня», — приводит слова Поршневой сайт «Матч ТВ».



В составе женской команды в Оберхофе также выступят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе

9 января

16:10 мск. Спринт, женщины.



10 января

16:10. Спринт, мужчины.



11 января

13:40. Эстафета, женщины.

15:50. Эстафета, мужчины.



12 января

14:35. Масс-старт, женщины.

16:05. Масс-старт, мужчины.

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