Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Сегодня, 9 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Россиянка Светлана Миронова отправится на дистанцию под первым номером. Затем в борьбу вступят Лариса Куклина (23-й), Кристина Резцова (39-й), Ирина Старых (55-й) и Анастасия Поршнева (97-й).
Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер, стартует 24-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
В рамках этапа Кубка мира в Оберхофе также состоятся эстафеты и масс-старты.
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