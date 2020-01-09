Старых: если на отметке 900 метров проигрываешь 20 секунд, то смысла бежать дальше нет

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. Допустив четыре промаха, она показала 69-е время.



«Лыжи работали хорошо. Не могу сказать про них ничего плохого. У меня больше претензий к своему состоянию. Если на отметке 900 метров проигрываешь 20 секунд, то нет смысла дальше бежать. Очень тяжело, мышцы вообще не работают. Не могу объяснить, с чем это связано. Думаю, сказалась пауза между этапами. Был длинный перерыв, но не думаю, что так сильно могла упасть та форма, которая была в конце декабря», — цитирует Старых «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая 19-е время.