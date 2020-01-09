Старых: если на отметке 900 метров проигрываешь 20 секунд, то смысла бежать дальше нет
Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. Допустив четыре промаха, она показала 69-е время.
«Лыжи работали хорошо. Не могу сказать про них ничего плохого. У меня больше претензий к своему состоянию. Если на отметке 900 метров проигрываешь 20 секунд, то нет смысла дальше бежать. Очень тяжело, мышцы вообще не работают. Не могу объяснить, с чем это связано. Думаю, сказалась пауза между этапами. Был длинный перерыв, но не думаю, что так сильно могла упасть та форма, которая была в конце декабря», — цитирует Старых «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая 19-е время.
Потерялись в тумане. Российские биатлонистки провалили первую гонку года
Удивительно, но при этом женская сборная России вышла на второе место в Кубке наций.
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