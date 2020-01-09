Хованцев: процесс приобретения и доставки шлифт-машины не быстрый, она стоит € 200 тыс.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что состав на женскую эстафету после спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) ещё не обсуждался. А также рассказал, как обстоит ситуация с покупкой шлифт-машины для сервис-бригады.

«Состав на эстафету мы ещё не обсуждали. Посмотрим с тренерами женской команды, кто как бежал и стрелял, оценим состояние спортсменов. Сегодняшняя погода позволяла той же Поршневой подняться на высокое место за счёт стрельбы. У нас остаётся проблема — нет шлифт-машины, которой пользуются французы, чехи, норвежцы.

Процесс приобретения и доставки не быстрый. Шлифт-машина стоит больше € 200 тыс. Руководство хочет купить современную машину, поэтому так дорого. Владимир Драчёв говорит, что вопрос решается, но после закупки останется очень важный вопрос: кто будет на ней работать? Руководство пригласило попробовать Александра Печёрского из Новосибирска.

Отражаются ли финансовые проблемы СБР на выступлениях биатлонистов? Не вижу здесь взаимосвязи. Сбор состоялся. Вы же видели, какие сегодня были сложные погодные условия для стрельбы и подбора структуры лыж. Мокрый и старый снег, ещё шёл дождь, вся трасса была посыпана солью с селитрой. Она неоднородная: где больше селитры — там лёд. Сервисной бригаде было не так просто работать», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».