Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — четвёртый

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Фуркад был быстрее всех на лыжне и не допустил ни одного промаха на стрельбище. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Оба призёра допустили по одному промаху.
Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашёл на один штрафной круг.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.27,2 (0 штрафных кругов).
2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (1).
3. Йоханнес Кюн (Германия) – +33,0 (1).
4. Матвей Елисеев (Россия) – +41,1 (0).
5. Александр Логинов (Россия) – +47,8 (1)…
28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…
38. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…
51. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)…
61. Саид Каримулла Халили (Россия) – +3.10,4 (3).
- 10 января 2020
-
17:44
-
17:29
-
16:29
-
16:09
-
15:52
-
15:26
-
14:48
-
14:41
-
13:48
-
13:37
-
10:58
-
10:36
-
10:02
-
09:27
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
00:41
-
00:06
- 9 января 2020
-
23:58
-
23:45
-
21:08
-
20:31
-
19:35
-
18:50
-
18:49
-
18:31
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:04
-
17:48
-
16:17
-
15:43
-
14:33