Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — четвёртый

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Фуркад был быстрее всех на лыжне и не допустил ни одного промаха на стрельбище. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Оба призёра допустили по одному промаху.

Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашёл на один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.27,2 (0 штрафных кругов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (1).

3. Йоханнес Кюн (Германия) – +33,0 (1).

4. Матвей Елисеев (Россия) – +41,1 (0).

5. Александр Логинов (Россия) – +47,8 (1)…

28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…

38. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…

51. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)…

61. Саид Каримулла Халили (Россия) – +3.10,4 (3).

