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Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — четвёртый

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — четвёртый
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Фуркад был быстрее всех на лыжне и не допустил ни одного промаха на стрельбище. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Оба призёра допустили по одному промаху.

Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашёл на один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.27,2 (0 штрафных кругов).
2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (1).
3. Йоханнес Кюн (Германия) – +33,0 (1).
4. Матвей Елисеев (Россия) – +41,1 (0).
5. Александр Логинов (Россия) – +47,8 (1)…
28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…
38. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…
51. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)…
61. Саид Каримулла Халили (Россия) – +3.10,4 (3).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 10 км
10 января 2020, пятница. 16:30 МСК
Идёт
1
Мартен Фуркад
Франция
25:27.2
2
Эмильен Жаклен
Франция
+25.5
3
Йоханнес Кюн
Германия
+33.0
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