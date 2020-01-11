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Гараничев: заминок с винтовкой в спринте не было — создали панику на ровном месте

Гараничев: заминок с винтовкой в спринте не было — создали панику на ровном месте
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он показал 28-е время.

«Заминка в винтовкой? Да нет, всё нормально. Сейчас действуют новые правила, что маркировка оружия заканчивается за 10 минут до старта первого участника. У меня было ещё 45 минут, но организаторы почему-то начали бегать и искать меня.

Я спокойно пристреливался, а тренеры говорят: «Женя, тебя там ищут». Ответил, что до завершения маркировки ещё полчаса, спокойно пристрелялся, пошёл и промаркировал оружие. В общем, создали панику на ровном месте.

Бежалось намного лучше, чем на предыдущих этапах, удавалось держаться. На финишном круге догонял Бенедикта Долля, сделал это к предпоследнему подъёму и продержался за ним до финиша.

Ранний проигрыш лидерам? Вот да. Когда услышал, что проигрываю 14 секунд, немного удивился, потому что, по ощущениям, шёл хорошо, а проигрыш был уже серьезным. Не знаю, с чем это связано, я сейчас в хороших кондициях», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — четвёртый
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