Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 11 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт женская эстафета 4х6 км. Старт запланирован на 14:00 мск.
За Россию выступят Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Также 11 января состоится мужская эстафета. Состав российской команды получился более чем экспериментальным. Первый этап тренеры доверили дебютанту команды Саиду Каримулле Халили, который передаст эстафету Евгению Гараничеву. Лучший из россиян в спринте Матвей Елисеев побежит третий этап, а финишёром будет Эдуард Латыпов.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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