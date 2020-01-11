Россиянин Домичек выиграл индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде

Российский биатлонист Олег Домичек стал победителем III зимних юношеских Олимпийских игр. В индивидуальной гонке на 12,5 км в Ле Тюфф (Франция) Домичек допустил два промаха на четырёх огневых рубежах, что по правилам этой дисциплины соответствует двум минутам штрафа.

Россиянин на 13,6 секунды опередил аналогично стрелявшего австрийца Лукаса Хаслингера. Бронзовым призёром стал француз Матье Гарсиа, трижды промахнувшийся на стрельбище.



III зимние юношеские Олимпийские игры. Биатлон. Ле Тюфф, Франция

Юноши. Индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Олег Домичек (Россия) – 34.09,4 (2 промаха).

2. Лукас Хаслингер (Австрия) – отставание 13,6 (2).

3. Матье Гарсиа (Франция) – + 54,9 (3)…

28. Павел Ляшок (Россия) – + 4.03,6 (5)…

39. Роман Моренков (Россия) – + 4.54,4 (8)…

46. Денис Иродов (Россия) – + 5.28,0 (9).