Белозёров: в эстафете Халили оправдал наши надежды, мы рассчитываем на него

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонисты заняли четвёртое место.

«Как и всегда, после финиша в эфире можно порассуждать на тему «если бы». Вот если бы Никита Поршнев взял не пять, а два дополнительных патрона, то мы бы боролись за тройку. Но и после спринта было заметно, что его антропометрические данные сказываются на стрельбе стоя в такой ветровой обстановке.

Выступление Халили на первом этапе? Карим оправдал наши надежды. Мы ему говорили, что рассчитываем на него. Гараничев? Я никогда не принадлежал к тем специалистам, которые ставят крест на спортсменах после их ошибок. И в этой гонке он справился. Конечно, все молодцы. Я бы поставил четвёрку за такую эстафету", — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.