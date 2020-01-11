Белозёров: в эстафете Халили оправдал наши надежды, мы рассчитываем на него

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонисты заняли четвёртое место.
«Как и всегда, после финиша в эфире можно порассуждать на тему «если бы». Вот если бы Никита Поршнев взял не пять, а два дополнительных патрона, то мы бы боролись за тройку. Но и после спринта было заметно, что его антропометрические данные сказываются на стрельбе стоя в такой ветровой обстановке.
Выступление Халили на первом этапе? Карим оправдал наши надежды. Мы ему говорили, что рассчитываем на него. Гараничев? Я никогда не принадлежал к тем специалистам, которые ставят крест на спортсменах после их ошибок. И в этой гонке он справился. Конечно, все молодцы. Я бы поставил четвёрку за такую эстафету", — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».
Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.
- 11 января 2020
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02
-
14:57
-
14:11
-
13:57
-
13:05
-
12:03
-
09:59
-
00:33
- 10 января 2020
-
21:05
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47
-
18:16
-
17:44
-
17:29
-
16:29
-
16:09
-
15:52
-
15:26
-
14:48
-
14:41
-
13:48
-
13:37
-
10:58
-
10:36