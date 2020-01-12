Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 12 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт женская гонка с общего старта. Начало — в 14:45 мск.



Россию в гонке представят Светлана Миронова (9-й стартовый номер) и Лариса Куклина (24). Право выступить в масс-старте было и у Екатерины Юрловой-Перхт, но она пропускает этап в Оберхофе из-за болезни.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



Ранее в женской эстафете команда России (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) заняла 7-е место.



Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.



Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.