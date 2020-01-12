Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 12 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт женская гонка с общего старта. Начало — в 14:45 мск.
Россию в гонке представят Светлана Миронова (9-й стартовый номер) и Лариса Куклина (24). Право выступить в масс-старте было и у Екатерины Юрловой-Перхт, но она пропускает этап в Оберхофе из-за болезни.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Ранее в женской эстафете команда России (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) заняла 7-е место.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
- 12 января 2020
-
11:45
-
11:09
-
00:58
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02
-
14:57
-
14:11
-
13:57
-
13:05
-
12:03
-
09:59
-
00:33
- 10 января 2020
-
21:05
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47
-
18:16
-
17:44