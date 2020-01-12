Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Масс-старты. Последний шанс на медали! LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:45 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие друзья. Четвёртый этап Кубка мира сезона-2019/2020 по биатлону выходит на финишную прямую: сегодня, 12 января, в Оберхофе состоятся две гонки с общего старта — женская и мужская. И несмотря на то что в предыдущие три дня российские биатлонисты на пьедестал почёта не поднимали, мы верим, что без медалей они не останутся. Да, у девушек за Россию не выступит приболевшая Екатерина Юрлова-Перхт, зато мужчины будут выступать в полностью боевом составе: отдохнувшие в субботу Александр Логинов и Матвей Елисеев наверняка покажут класс!
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