Хованцев рассказал о перспективах возвращения в команду Малышко и Павловой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал перспективы Дмитрия Малышко и Евгении Павловой вернуться в главную национальную команду на этапы Кубка мира.
«Скоре всего, Малышко будет стартовать в Дёмино на чемпионате и Кубке России. Оттуда он может попасть только на чемпионат Европы и кубковый финиш сезона. Павлова, может быть, примет участие в женской эстафете в Рупольдинге, решение практически созрело», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».
Малышко не сумел выполнить критерии отбора на январские этапы Кубка мира и отказался участвовать в отборе на национальных соревнованиях.
Павлова вошла в состав сборной России на четвёртый этап Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия), где сегодня, 12 января, стала победительницей спринтерской гонки.
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