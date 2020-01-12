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Хованцев рассказал о перспективах возвращения в команду Малышко и Павловой

Хованцев рассказал о перспективах возвращения в команду Малышко и Павловой
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал перспективы Дмитрия Малышко и Евгении Павловой вернуться в главную национальную команду на этапы Кубка мира.

«Скоре всего, Малышко будет стартовать в Дёмино на чемпионате и Кубке России. Оттуда он может попасть только на чемпионат Европы и кубковый финиш сезона. Павлова, может быть, примет участие в женской эстафете в Рупольдинге, решение практически созрело», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Малышко не сумел выполнить критерии отбора на январские этапы Кубка мира и отказался участвовать в отборе на национальных соревнованиях.

Павлова вошла в состав сборной России на четвёртый этап Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия), где сегодня, 12 января, стала победительницей спринтерской гонки.

Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии
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