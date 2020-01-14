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Сборная Германии назвала состав на этап Кубка мира в Рупольдинге

Сборная Германии назвала состав на этап Кубка мира в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав команды на пятый этап Кубка мира, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января, сообщает Sport1. В частности, в заявку не попал трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Симон Шемпп. Он сделает паузу в выступлениях и сосредоточится на тренировках.

Эрик Лессер продолжит выступления на Кубке IBU.

Биатлон. Этап Кубка мира. Рупольдинг. Состав сборной Германии
Женщины
Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Каролин Хорхлер.

Мужчины
Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес.

Расписание стартов
15 января. 16:30 мск. Спринт, 7,5 км. Женщины.
16 января. 16:30. Спринт, 10 км. Мужчины.
17 января. 16:30. Эстафета, 4x6 км. Женщины.
18 января. 16:15. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины.
19 января. 14:15. Гонка преследования, 10 км. Женщины.
19 января. 16:30. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

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