Рёйселанд — о предложении сократить число участниц Кубка мира: это разрушит биатлон
Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала слова эксперта телеканала NRK Олы Лунде, предложившего сократить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.
«Мы говорим о том, что зимними видами спорта занимаются в не столь уж многих странах, однако в биатлоне стартуют представители многих стран. Если мы сократим число участниц и разрешим стартовать только лучшим, это разрушит биатлон. В этом я с Лунде не согласна. Думаю, ему должно нравиться, что стартуют биатлонистки из разных стран», — приводит слова Рёйселанд NRK.
В общем зачёте Кубка мира Марте занимает восьмое место. Сегодня, 15 января, стартует пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону
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