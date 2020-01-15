Рёйселанд — о предложении сократить число участниц Кубка мира: это разрушит биатлон

Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала слова эксперта телеканала NRK Олы Лунде, предложившего сократить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.

«Мы говорим о том, что зимними видами спорта занимаются в не столь уж многих странах, однако в биатлоне стартуют представители многих стран. Если мы сократим число участниц и разрешим стартовать только лучшим, это разрушит биатлон. В этом я с Лунде не согласна. Думаю, ему должно нравиться, что стартуют биатлонистки из разных стран», — приводит слова Рёйселанд NRK.

В общем зачёте Кубка мира Марте занимает восьмое место. Сегодня, 15 января, стартует пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).