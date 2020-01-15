Юрлов: Екатерина собирается выступать до 2023 года? Ситуация выглядит немного не так

Виктор Юрлов, отец и личный тренер 34-летней российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, оценил её слова о сроках завершения карьеры.

«Екатерина собирается продолжать карьеру до 2023 года? Может, это и реально, но ситуация выглядит немного не так. Мы с ней договорились: будет показывать хорошие результаты – продолжим выступать», — приводит слова Юрлова «Спорт день за днём».

Юрлов также рассказал, какой результат дочери на чемпионате мира 2020 года он будет считать успешным.

«Только медаль, конечно. Какой смысл тренироваться, если нет наград?» — сказал Юрлов.

На вопрос о том, чем Екатерина будет заниматься по окончании карьеры, Виктор сказал: «Политика, наверное, вряд ли, это не её. Она учится в Москве на спортивного менеджера. Станет новым президентом СБР? Это уже громко сказано! Хотя она девчонка с головой».