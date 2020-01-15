Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Осрблье
Сборная России в составе Вадима Филимонова, Семёна Сучилова, Екатерины Глазыриной и Виктории Сливко одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе место заняла команда Германии. Третьей стала сборная Норвегии.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия
Смешанная эстафета
1. Россия (Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко) — 1:21.37,9 (0+3).
2. Германия (Лукас Фрачер, Флориан Холландт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Фойгт) — +2,6 (0+4).
3. Норвегия (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Льен, Эмили Охейм Калькенберг) — +44,7 (1+8).
Ранее сегодня, 15 января, россияне Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место в супермиксте.
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