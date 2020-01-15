Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Осрблье

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Осрблье
Биатлон / Кубок IBU 0

Сборная России в составе Вадима Филимонова, Семёна Сучилова, Екатерины Глазыриной и Виктории Сливко одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе место заняла команда Германии. Третьей стала сборная Норвегии.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия
Смешанная эстафета
1. Россия (Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко) — 1:21.37,9 (0+3).
2. Германия (Лукас Фрачер, Флориан Холландт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Фойгт) — +2,6 (0+4).
3. Норвегия (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Льен, Эмили Охейм Калькенберг) — +44,7 (1+8).

Ранее сегодня, 15 января, россияне Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место в супермиксте.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 5, Душники-Здруй, Польша
Смешанная эстафета 4x7,5
15 января 2020, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:21:37.9
2
Германия
+2.6
3
Норвегия
+44.7
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020