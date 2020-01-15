Резцова: у меня лучший ход в команде? Да и что? Отставание от лидеров дикое

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Германия). Допустив один промах, она финишировала с 42-м временем.



«Как показывают результаты, у всей команды что-то пошло не так. А что конкретно, не имею ни малейшего понятия. Потому что какие-то дикие отставания. Я бы не сказала, что мы плохо готовы. Мы в нормальной форме приехали сюда, в отличном настроении. По крайней мере у меня сегодня было отличное самочувствие.



У меня лучший ход в команде? Да и что? Две минуты отставания – лучший ход в команде. Не сильно радует меня это, если честно. Я не знаю, как это описать. Будем разбираться, но говорят, что мы проигрывали по всей трассе. Но я не стала бы лыжи винить. Что касается меня, я делала всё, что могла, и нигде не давала себе отдыхать. И когда увидела этот проигрыш в конце, очень сильно погрустнела», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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